Пекин, , 10:43 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что в разгар пандемии, которая замедлила экономическую активность во всех странах в течение 2020 года, торговая деятельность между Индонезией и Китаем смогла покрыть дефицит почти на 70%, сообщает Antara.

«Китай является одним из ведущих торговых партнеров Индонезии», — отметил посол Индонезии в Китае.

Джаухари Оратмангун пояснил, что объем торговли между Китаем и Индонезией в 2020 году достиг $78,5 млрд, а объем экспорта Индонезии достиг $37,4 млрд.

«Это рост на 10%», — пояснил посол.

Посол добавил, что торговой деятельностью двух стран удалось покрыть дефицит в размере почти 70%.

В 2020 году реализация китайских инвестиций в Индонезию достигнет $4,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел четырех стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прибыли в провинцию Фуцзянь для встреч с министром иностранных дел Китая Ван И.

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