Волгоград, , 10:48 — REGNUM Все сбережения со счёта пропали у пенсионерки из Ольховского района Волгоградской области. В краже подозревают двух учащихся техникума из города Орска Оренбургской области, которые пообещали женщине «выигрыш» в социальной сети, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина в феврале получила сообщение о денежном выигрыше. Она начала общаться с неизвестными ей отправителями, рассказала о своей банковской карте, после чего лишилась всех сбережений. Полицейские установили личности злоумышленников — ими оказались двое учащихся техникума из Орска. При задержании подозреваемых на съёмной квартире у них изъяли шесть мобильных телефонов и 10 банковских карт. Студенты сознались в преступлении, их доставили в Волгоградскую область.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. Следствие полагает, что студенты могут быть причастны к аналогичным преступлениям в других регионах России.