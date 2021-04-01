Пекин, , 10:16 — REGNUM Министры иностранных дел четырех стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились с министром иностранных дел Китая Ван И в провинции Фуцзянь 31 марта — 2 апреля 2021 года, сообщает Antara.

Ван И проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел стран АСЕАН, а именно Индонезии, Сингапура, Малайзии и Филиппин.

«Китай придает большое значение отношениям с АСЕАН и уделяет первоочередное внимание соседним странам», — заявили в МИД Китая.

Визит четырех министров иностранных дел свидетельствует о глубокой дружбе и расширении взаимодействия между Китаем и его соседями по АСЕАН.

В 2021 году отмечается 30-летие отношений между Китаем и АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Российской Федерации и Индонезии обсудили по телефону борьбу с пандемией и ситуацию в Мьянме.

Подробнее в материале: Главы МИД России и Индонезии обсудили борьбу с коронавирусом