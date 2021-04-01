Москва, 1 апреля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Независимые участники топливного рынка обеспокоены отсутствием действенных мер по сдерживанию роста цен на бензин в России. Об этом, в частности, сказано в письме, которое представители Российского топливного Союза направили в адрес главы российского правительства Михаила Мишустина.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цена на бензин

Как пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов, в начале 2021 года сложилась беспрецедентная ситуация, когда биржевые цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли более чем на 18,5%, достигнув 53 588 рублей/тонна и 55 315 рублей/тонна (согласно данным АО «СПбМТСБ» за период с 1 декабря 2020 года к 17 марта 2021 года).

По его словам, такой значительный рост цен на бензин, как и сами значения биржевых котировок в конце первой декады марта, наблюдаются впервые.

«Пора уже расстаться с губительным для экономики страны мифом о том, что «демпфирующий механизм» положительно воздействует на динамику топливных цен», — отметил Павел Баженов.

По его словам, в 2020 году демпфер стал налогом на кризис для отечественных нефтяных компаний, которые в условиях резкого падения доходов вынуждены были вносить дополнительные платежи в бюджет.

«При этом смешно подавать в качестве достижения рост цен на топливо ниже уровня инфляции, когда они должны были падать при таком резком падении стоимости нефти. Топливный кризис 2018 года был преодолён путём оперативного снижения ставок акцизов на топливо, поэтому решение грядущего кризиса лежит именно в фискальной плоскости», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то, что цены на бензин растут по всей России, подтвердил также вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Вместе с тем он полагает, что поднимать сейчас цену на бензин до уровня безубыточности (на 4—5 рублей) — это всё рано что закрыть АЗС.

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