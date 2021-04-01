Берлин, , 09:35 — REGNUM Дебют новой модели Volkswagen T7 в пассажирском исполнении Multivan состоится в июне 2021 года. Об этом сообщил глава подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Карстен Интр во время пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме.

Также он сказал, что в 2022 году состоится премьера следующего поколения среднеразмерного Amarok. Этот автомобиль изготовят на той же платформе, что и новый Ford Ranger. При этом новинка получит свой собственный дизайн.

Кроме того, топ-менеджер сообщил, что в следующем году на рынке появится серийная версия концепта электрического микроавтобуса ID Buzz. Он будет продаваться в странах Европы. На глобальном рынке легковая версия модели появится только в 2023 году, где будет продаваться только в качестве легкового авто. В Европе же ID Buzz будет доступен в коммерческой версии.

Ранее в пресс-службе Volkswagen сообщили, что официальная премьера нового бюджетного кроссовера Taigun состоится 31 марта нынешнего года. Эта модель станет самым бюджетным автомобилем Volkswagen в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники).

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