Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Введённые в 2014 году российские контрсанкции создали неопределённость для американских компаний. Об этом говорится в докладе аппарата представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай.

«Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введённые в отношении России в результате её действий на Украине», — говорится в докладе.

Отмечается, что российские контрсанкции создали неопределённость для фирм США и сократили перспективы их проникновения на рынок России.

При этом, как подчеркивается в документе, власти США «продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции были введены ЕС вслед за США в 2014 году в связи с тем, что в состав России вошли Крым и Севастополь. Воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума, но Вашингтон тогда начал особенно сильную экономическую и политическую атаку на РФ.

ЕС выступил в этой ситуации как сателлит США. В ответ Россия ввела санкции на ряд европейских товаров, в результате чего сил.

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