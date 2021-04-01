Барнаул, 1 апреля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В России пока отсутствует потребность в широком вакцинировании животных от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя известие о регистрации в России первой и единственной на сегодняшний день вакцины против коронавирусной инфекции для животных, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Идея вакцинировать животных, безусловно, имеет право на существование, как и разработка соответствующей вакцины. Однако в настоящий момент отсутствует потребность в широком вакцинировании зверей, так как, с одной стороны, SARS-CoV-2, видимо, не способен вызывать среди них эпидемические процессы, аналогичные таковым в человеческой популяции (хотя случаи заражения животных действительно зафиксированы).

С другой стороны, пока нет явных доказательств, подтверждающих перенос инфекции от животных к человеку. Если подобные моменты будут повсеместно фиксироваться, то, разумеется, встанет вопрос и о вакцинировании животных. Пока же можно говорить в большей степени о научном значении вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции у животных».

Как сообщало ИА REGNUM, первая и единственная на сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции для животных зарегистрирована в России и называется она «Карнивак-Ков».

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