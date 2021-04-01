Абакан, 1 апреля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю с 22 по 29 марта куриные яйца подорожали на 3,54% — с 81,91 до 84,81 рубля за десяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны

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Также в республике за неделю выросли в цене макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,21% — с 64,15 до 66,21 рубля за кг) и вермишель (на 3,20% — с 64,59 до 66,66 рубля за кг).

В то же время за указанный период в Хакасии подешевели свежие огурцы (на 18,85%), мясные консервы для детского питания (на 0,36%) и свинина (на 0,34%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю также подорожали куриные яйца.

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