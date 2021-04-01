Красноярск, 1 апреля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. За неделю с 22 по 29 марта в Красноярском крае куриные яйца подорожали на 1,81% — с 82,48 до 83,97 рубля за десяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Красноярскстате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Куриные яйца

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Также за указанный период в регионе ощутимо подорожали яблоки (на 3,11% — со 138,46 до 142,76 рубля за кг) и сметана (на 1,96% — с 265,22 до 270,41 рубля за кг).

В то же время упали в цене свежие огурцы (на 6,7%), карамель (на 1,88%) и репчатый лук (на 1,15%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье за неделю с 22 по 29 марта белокочанная свежая капуста подорожала на 4,8%.