Москва, 1 апреля, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Объём перевозок грузов по Северному морскому пути за последние пять лет увеличился в 5,5 и раза. В 2021 году он составил 33 млн тонн. Об этом сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросам развития инфраструктуры Северного морского пут.

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«Необходимо помнить, для чего мы это делаем. Наша первоочередная задача — создать комфортные условия для жизни и работы людей в Арктике. В силу суровых климатических условий, низкой плотности транспортной инфраструктуры, недостаточной протяжённости железных дорог, автомобильных дорог с твёрдым покрытием морские и речные перевозки часто становятся безальтернативным вариантом доставки грузов в отдалённые северные регионы, осуществления северного завоза, вывоза добытых в Арктической зоне ресурсов», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на грузоперевозки по Северному морскому пути должна быть ниже по сравнению с ценой на грузоперевозки по Суэцкому каналу. Об этом журналистам заявил зампред правительства РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.