Сараево, 1 апреля, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Зоран Тегельти, председатель совета министров Боснии и Герцеговины, получил письмо из посольства США в Боснии и Герцеговине, в котором ему сообщают, что США и их частный сектор по-прежнему играют ведущую роль в мире в отношении инноваций и способности быстро реагировать на кризис. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

«Американские компании Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer производят вакцины против коронавируса в рекордных количествах и получают заказы со всего мира. В этом письме мы предоставляем Вам контактную информацию каждого производителя по отдельности, и призываем вас связаться с ними как можно скорее, чтобы ускорить приобретение вакцины», — указано в письме.

В письме Тегельти также отмечено, что эти компании являются мировыми лидерами и имеют опыт работы с национальными правительствами, но что они, возможно, не знакомы со сложной политической структурой Боснии и Герцеговины.