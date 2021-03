История вопроса

23 марта 2021 года 400-метровый контейнеровоз Ever Given заблокировал один из важнейших мировых торговых путей - Суэцкий канала. По предварительным данным, во время прохождения канала контейнеровоз попал в песчаную бурю. Из-за сильного ветра экипаж потерял управление кораблем и Ever Given врезался в песчаный берег канала. Корму корабля развернуло, и она наскочила на противоположный берег. Таким образом канал оказался заблокирован в обеих направлениях. Власти Египта совместно с коммерческими компаниями пытаются сдвинуть контейнеровоз, используя буксиры и проводя дноуглубительные работы. По разным подсчетам, один день блокировки Суэцкого канала обходится мировой экономике почти в $10 млрд. Сотни судов скопились в очереди на прохождение Суэцкого канала. Многие компании начали отправлять свои корабли в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.