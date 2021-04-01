Любляна, , 01:18 — REGNUM Словения на границе с Хорватией планирует вскоре создать совместные смешанные полицейские патрули для борьбы с незаконной миграцией, в которых, наряду с словенскими полицейскими, будут также сотрудники правоохранительных органов нескольких других государств-членов Европейского Союза, о чём заявилпремьер-министр Словении Янез Янша 31 марта после заседания правительства. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Двусторонние меморандумы о формировании таких патрулей с несколькими государствами-членами Союза, названия которых не указаны, должны быть подписаны министрами или начальниками полиции и будут касаться «совместных патрулей и других совместных форм действий для контроля за незаконной миграции.

Как отмечают в министерстве внутренних дел Словении по этому случаю, миграционный поток в Средиземноморье и на Западных Балканах не ослабевает, несмотря на усилия словенской полиции на границе с Хорватией, которая также является внешней границей Шенгенской зоны.