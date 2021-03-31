Макрон: «На каждом этапе этой эпидемии мы совершали ошибки»
Париж, 1 апреля, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 31 марта во время объявления о введении новых ограничительных мер по всей территории Франции признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.
Présidence de la République France
Эммануэль Макрон
«На каждом этапе этой эпидемии мы могли бы сказать себе, что мы могли добиться большего, что мы совершали ошибки. Все это правда».
«Но я знаю одно: мы держались, мы учились, и мы совершенствовались каждый раз».
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон объявил о введении ограничительных мер по всей Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.