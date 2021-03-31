Париж, 1 апреля, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 31 марта во время объявления о введении новых ограничительных мер по всей территории Франции признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«На каждом этапе этой эпидемии мы могли бы сказать себе, что мы могли добиться большего, что мы совершали ошибки. Все это правда».

Эммануэль Макрон «Но я знаю одно: мы держались, мы учились, и мы совершенствовались каждый раз».

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон объявил о введении ограничительных мер по всей Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.