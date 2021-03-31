Анкара, , 22:51 — REGNUM На встрече министра торговли Турции Рухсар Пекджан с торговым представителем США Кэтрин Тай 31 марта была подчеркнута важность регулярных контактов для развития двусторонних отношениями. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В ходе встречи были обсуждены способы координации решения основных коммерческих вопросов, касающихся взаимных интересов, включая глобальный рынок стали и алюминия, налогообложение цифровых услуг и возможности расширения доступа к рынку в различных отраслях промышленности.

Пекджан и Тай также обсудили новые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы еще больше облегчить торговлю между Турцией и США и увеличить объем двусторонней торговли. Мы также обсудили усиление эффективности функционирования ВТО.