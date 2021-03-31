Ереван, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 31 марта, национальная сборная Армении приняла на своем поле команду Румынии в рамках третьего тура квалификации ЧМ-2022. Встреча прошла в Ереване и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Сборная Армении открыла счет на 56-й минуте, благодаря меткости 20-летнего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, дебютировавшего за сборную. В ответ Румыния забила дважды.

На 86-й минуте Вараздат Ароян сравнял счет, а спустя три минуты Тигран Барсегян реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, Армения одержала три победы из трех возможных в первых матчах квалификации ЧМ-2022.