Москва, 31 марта 2021, 22:39 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Валентина Матвиенко отметила, что конкурс «Лидеры России» — один из самых эффективных кадровых проектов России за последние годы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 31 марта 2021 года, стартовала регистрация участников на четвёртый конкурс «Лидеры России», призванный выявить лучших управленцев в стране по таким направлениям, как «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также в треке «Международный» и треке «Студенты». Победители конкурса смогут получить в наставники одного из 100 ведущих управленцев страны. Одним из наставников конкурса выступает Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
По мнению Валентины Матвиенко, проект «Лидеры России» дает возможность молодым людям себя реализовать. И главное, что молодежь сможет почувствовать себя востребованной государством. Наставник проекта подчеркнула, что конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности.
Напомним, 26 марта 2021 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России» 2021−2022 гг. Старт заявочной кампании был дан 31 марта 2021 года во время медиапрезентации четвертого конкурса «Лидеры России».
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