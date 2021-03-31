Москва, , 22:39 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Валентина Матвиенко отметила, что конкурс «Лидеры России» — один из самых эффективных кадровых проектов России за последние годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 31 марта 2021 года, стартовала регистрация участников на четвёртый конкурс «Лидеры России», призванный выявить лучших управленцев в стране по таким направлениям, как «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также в треке «Международный» и треке «Студенты». Победители конкурса смогут получить в наставники одного из 100 ведущих управленцев страны. Одним из наставников конкурса выступает Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе. Причём успешно прошли его целый ряд участников конкурса, заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров. Аналогов, кстати, такого конкурса в мире нет. Я бы сказала, что такой конкурс, как «Лидеры России», собой представляет такой скоростной лифт, который поднимает участников конкурса независимо на каком расстоянии они находятся от Москвы, от центра управления, на разные этажи, в том числе на верхние этажи государственного управления», — отметила Валентина Матвиенко.

По мнению Валентины Матвиенко, проект «Лидеры России» дает возможность молодым людям себя реализовать. И главное, что молодежь сможет почувствовать себя востребованной государством. Наставник проекта подчеркнула, что конкурс обладает большим потенциалом, так как в нем реализованы еще не все возможности.

«В этом году появилось новое направление для студентов, появился международный трек для наших зарубежных соотечественников. Интерес к конкурсу по-прежнему сохраняется очень большой. Поэтому Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс, мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов Федерации имели возможность участвовать в конкурсе. И это, конечно же, не просто выявление талантливых, способных молодых людей, но это и создание условий для их потенциала. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать», — заключила Валентина Матвиенко.

Напомним, 26 марта 2021 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России» 2021−2022 гг. Старт заявочной кампании был дан 31 марта 2021 года во время медиапрезентации четвертого конкурса «Лидеры России».

Читайте также: «Конкурс «Лидеры России» — новая система отбора руководящих кадров». Мнение