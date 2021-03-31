Анкара, , 22:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 31 марта объявил, что посетит город Шуша (Нагорный Карабах), который, по его словам, «был спасён от вторжения Армении». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Эрдоган в очередной раз выразил поддержку Азербайджану, предупредив об этом страны Запада, которые, по его словам, «были на стороне Армении во время Нагорно-Карабахского конфликта».

Эрдоган также упомянул и о турках-киприотах в своей речи, заявив:

«Наша солидарность с турками-киприотами — важное условие поддержания братских отношений. Объединив наши силы, мы поможем туркам-киприотам получить то, что они заслуживают».

Напомним, кипрская проблема заключается в разделении острова Кипр на два государства (южный — «греческий» и северный — «турецкий»), одно из которых признано мировым сообществом, а другое — нет. Около 40% северных территорий Кипра объявили себя «Республикой Северный Кипр», признанной только Анкарой.

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