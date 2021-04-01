Вашингтон, , 07:34 — REGNUM США восстановят санкции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были отменены ранее. Об этом 31 марта сообщил журналистам пресс-секретарь государственно департамента США Нед Прайс.

Отмечается, что госдепартамент не намерен продлевать приостановку действия санкций, которая истекает 26 апреля.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты также ввели визовые ограничения в отношении 43 чиновников из Белоруссии за «подрыв демократии» в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 18 ноября одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», предполагающий возможное введение санкций против чиновников Союзного государства из Белоруссии и России.