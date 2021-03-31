Москва, 31 марта, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Кредиты иностранным государствам на закупку той или иной российской продукции приносят пользу экономике страны и в подавляющем большинстве случаев полностью возвращаются заемщиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя данные Всемирного банка, согласно которым Россия находится на пятой строчке в списке крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

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В качестве примера эксперт привел Бангладеш, которой Россия выдала кредит на закупку работ по строительству атомной электростанции. В этом, как и в других случаях коммерческого кредитования иностранных государств, заемщик не сможет отказаться от выплат по займу, по той причине, что обслуживать АЭС будет российская сторона, а самостоятельно это сделать он не сможет.

«Это привязывает заемщика к стране-кредитору, и он неизбежно будет погашать кредит. Контракт действует 20−30 лет и приносит дополнительную прибыль стране-кредитору. Собственно, в этом и основной интерес — продажа долгосрочной продукции длительного пользования, которое подразумевает длительное сотрудничество», — пояснил собеседник ИА REGNUM.