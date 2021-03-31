Москва, , 19:16 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 23 по 29 марта выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 0,7%, с начала текущего года — 2,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали куриные яйца — на 1,3%, пшеничная мука — на 0,6%, сахар-песок, мясо кур, варёная колбаса, сосиски и сардельки — на 0,5%, подсолнечное масло, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, маргарин — на 0,4%.

Баранина, мороженая рыба, мясные консервы, сливочное масло, стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, гречневая крупа, соль и карамель подорожали на 0,3%, говядина, сметана, сычужные сыры, макаронные изделия, вермишель и чай черный — на 0,2%, жирный творог, ржаной хлеб, печенье, шоколадные конфеты и водка — на 0,1%.

Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,2%, что произошло главным образом за счёт снижения цен на огурцы на 5,4% и помидоры — на 2%. В то же время морковь стала дороже на 3,1%, картофель — на 2,6%, белокочанная капуста — на 1,8%, лук — на 1,5%, яблоки — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,6%, туалетное мыло — на 0,5%, стиральный порошок — на 0,3%, пелёнки для новорожденных, хозяйственное мыло, женские гигиенические прокладки и туалетная бумага — на 0,2%, зубные пасты и щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, дизельное топливо стало дороже на 0,2%.