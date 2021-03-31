Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Первый вице-президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Ласьков высказался по поводу возвращения в команду нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (Россия).

«Всё зависит от самого Жени. … У него незакрытый контракт с нами, поэтому он может приехать не обязательно за большие деньги, ведь он большой патриот своего города», — передает слова Ласькова ТАСС.

Малкин перешёл из «Металлурга» в «Питтсбург» в 2006 г. Он трижды выиграл Кубок Стэнли.