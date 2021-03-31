Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM На балконе квартиры одного из жилых домов Приморского района Санкт-Петербурга в среду, 31 марта, было найдено бездыханное тело пятилетнего мальчика. Причины смерти ребенка и подробности трагедии выясняют эксперты и следователи. Мать ребенка, по данным СМИ, госпитализирована для оказания психиатрической помощи.

Органы СК России по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку. «Осматривается место происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщает «Фонтанка», тело ребенка было завёрнуто в полотенце. О смерти малыша в полицию сообщила сама мать, рассказав о том, что сын захлебнулся в ванной. По данным источника, у матери скончавшегося ребенка произошел нервный срыв, и женщину пришлось отправить в психиатрическую больницу.