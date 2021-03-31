Вологда, 31 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 38 тысяч человек, более 29 тысяч из них уже завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Пр данным ведомства, 54% вакцинированных — люди старше 60 лет. Лидеры по числу привитых — областной центр, Череповец и Сямженский район.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области развернуто 62 прививочных пункта.