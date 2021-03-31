Боле 29 тысяч жителей Вологодчины завершили вакцинацию от COVID-19
Вологда, 31 марта, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 38 тысяч человек, более 29 тысяч из них уже завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сертификат о прививках
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»
Пр данным ведомства, 54% вакцинированных — люди старше 60 лет. Лидеры по числу привитых — областной центр, Череповец и Сямженский район.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области развернуто 62 прививочных пункта.