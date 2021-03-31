Оттава, , 18:42 — REGNUM Канада выделит более $49 млн на гуманитарную помощь гражданам Сирии, заявила министр международного развития страны Карина Гулд. Об этом 31 марта сообщает CP24.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет направленна гражданам и сирийским беженцам, пострадавшим от сирийского кризиса и войны.

Отметим, начиная с 2016 года власти Канады выделили более $3,3 млрд на помощь Сирии

Напомним, что днем ранее США рассказали о намерении выделить более $596 млн на гуманитарную помощь гражданам Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истинной целью стран Запада в Сирии является безнаказанное разграбление национальных богатств и природных ресурсов республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма. Об этом сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном 4 марта.