Ново-Огарево, Московская область, 31 марта, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Параметры дополнительной финансовой поддержки регионов должны быть определены правительством в ближайшие полмесяца, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства 31 марта

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Комментируя работу по подготовке ежегодного послании Федеральному собранию, глава государства сказал:

«В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это в послании Федеральному собранию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по неподтверждённой информации, в этом году послание президента РФ Федеральному собранию состоится 22 апреля.