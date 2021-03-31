Ниамей, , 17:05 — REGNUM В Нигере в ночь с 30 на 31 марта произошла попытка государственного переворота, до запланированной на 2 апреля интронизации в Ниамее нового избранного президента Мохамеда Базума. Об этом 31 марта сообщает Agence France-Presse.

По сообщению местного управления безопасности, ряд военных был арестован после попытки государственного переворота, ситуация находится под контролем.

«Проведены аресты среди военнослужащих, которые стояли за попыткой государственного переворота. Эта группа военных не смогла приблизиться к президентскому дворцу, когда президентская гвардия нанесла ответный удар», — сообщается в местном источнике.

Эта попытка государственного переворота произошла до интронизации избранного президента Мохамеда Базу, очень близкого к покидающему пост президента Нигера Махамаду Иссуфу. Его соперник, экс-президент Махаман Усман, по официальным данным проигравший во втором туре президентских выборов 21 февраля 2021 года, оспаривает результаты голосования и претендует на победу, призывая к «мирным демонстрациям» по всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля на фоне акций протеста после оглашения результатов второго тура выборов находящийся в оппозиции действующей власти экс-премьер-министр Нигера Хама Амаду добровольно сдался полиции.