Мурманск, 31 марта, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Мурманской области более 32 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса. Мурманск

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Напомним, накануне регион получил 3800 доз вакцины, поставки еще 2500 доз в минздраве ожидают в ближайшее время.

«Мы ведём работу по поступлению дополнительной партии вакцины для того, чтобы та система, которая сейчас работает на территории Мурманской области, позволила привить от коронавируса максимальное количество людей. Это поможет снизить риски новой волны заболеваний», — подчеркнул губернатор области Андрей Чибис.

Добавим, что на лечении с COVID-19 находятся более тысячи жителей Мурманской области.