Нальчик, , 16:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии для жителей старше 65 лет отменен режим самоизоляции. Указ об этом подписал глава республики Казбек Коков, сообщили в региональном оперативном штабе.

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С 1 апреля работающим гражданам в возрасте 65+ можно снова ходить на работу, а неработающие жители республики этой возрастной категории будут продолжать соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. При этом в Кабардино-Балкарии по-прежнему сохраняется обязанность по ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах. Остаются в силе и все ранее принятые санитарным ведомством меры по профилактике коронавирусной инфекции в виде дезинфекции помещений и сохранения дистанции.