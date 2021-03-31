Петрозаводск, 31 марта, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», состоящая из 22 тыс. доз. Ранее в общей сложности в регион поступило 38 692 дозы препарата. Об этом 31 марта сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Как только вакцина поступает в регион, она разу распределяется и в течение одного-двух дней доставляется в медицинские организации региона. В настоящий момент сделать прививку можно в 29 стационарных и 43 мобильных пунктах вакцинации во всех районах республики.

По данным на 31 марта, в Карелии первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 35 489 человек (91,7% от общего количества поступившей ранее в Карелию вакцины), вакцинировались полностью, то есть привились двумя компонентами, 26 345 человек (68% от общего количества поступившей ранее в Карелию вакцины). 15 671 человек старше 60 лет также сделали прививку (44,2% от общего количества вакцинированных).

Напомним, всего по плану в республике должны пройти вакцинацию 60% жителей, это 368 438 человек. Таким образом, к концу третьего месяца с начала массовой вакцинации населения, в Карелии привито 9,63% от запланированного количества.