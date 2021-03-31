Курск, , 15:46 — REGNUM В Курской области волонтёры-медики организовали сбор средств для семьи медсестры Фатежской центральной больницы, студентке четвёртого курса КГМУ, которую в ночь на 27 марта убил её коллега, сообщает ИА REGNUM.

«С 1 курса Ира проявляла себя как мотивированный, разносторонний человек и хороший друг. С первых дней обучения она стала частью добровольческого сообщества, принимала участие и в локальных, и международных мероприятиях. Проявляла интерес к будущей профессии, развиваясь и в теории, и в практике. Во время пандемии Ира работала медсестрой в инфекционном отделении, попутно успевая углублять свои знания и навыки для максимально лучшей помощи своим пациентам.

К сожалению, именно на рабочем месте она стала жертвой ужасного преступления, в подробностях которого сейчас разбирается следствие. Мы надеемся, что человек, его совершивший, понесёт заслуженное наказание, а его коллеги проявят солидарность и помешают попыткам от наказания уйти (подозреваемый уже сообщил, что ничего не помнит и не знает)», — говорится в обращении волонтёров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время дежурства в ночь с 26 на 27 марта 21-летнюю девушку избил и задушил 31-летний врач ЦРБ. Мужчину задержали в нетрезвом состоянии. Он признал вину частично, заявив, что не хотел убивать девушку. На время следствия он заключён под стражу.

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