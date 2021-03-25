Москва, , 13:58 — REGNUM В России готовятся отпраздновать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил 25 марта на заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу, торжественные мероприятия, посвящённые это памятной дате, пройдут в 377 городах и населённых пунктах.

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Кроме того, в 28 городах странных состоятся военные парады. В них примут участие свыше 47 тысяч человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

Шойгу уточнил, что в военном параде на Красной площади в Москве будут участвовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, включая 35 образцов новой и модернизированной военной техники, а также 76 летательных аппаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в 2021 году парад Победы точно будет проведён. Напомним, в 2020 году парад Победы был из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен с 9 мая на 24 июня.