Москва, , 14:45 — REGNUM Глобальный рынок распадется на макрорегионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о том, что в РФ в 2021 году будет снижаться уровень бедности.

«Это какое-то камлание. Да, некоторое восстановление экономики происходит, но совершенно незначительное. Совершенно незначительное. И, кроме того, непонятно, каков механизм восстановления. Понятно, что коронабесие было не почему, а зачем. Оно было не потому, что появилась страшная болезнь, а для того, чтобы переформатировать мир, — сказал Делягин. — А болезнь никуда не денется. Она будет с нами всегда. Западные вакцины работают так, что лучше бы они не работали. Наши вакцины в мир не выпустят, и к ним тоже есть вопросы. Более чем серьезные. Вряд ли они будут помогать от быстро мутирующего вируса».

И скорее всего, как полагает Делягин, будет запущен процесса распада мира на макрорегионы.

«И когда глобальный рынок распадается, то общий уровень жизни снижается. Мы проходили это на примере СССР. И об этом написано в любом учебнике. Всемирный банк думает, что никакого качественного изменения в мире не произошло. Это принципиальная ошибка, — сказал Делягин. — У нас уже случился качественный перелом. Мы уже из мира рыночного обмена переходим в мир распределения в рамках социальных платформ. Этот переход уже случился. Мы уже в другом мире. Но во Всемирном банке на это некому обратить внимание».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прогнозы Всемирного банка прокомментировал экономист Алексей Зубец.

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