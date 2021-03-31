Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень готовности войск до максимального из-за того, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. Об этом 31 марта сообщает газета The New York Times.

«На прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса — самого высокого уровня — в ответ на развертывание дополнительных российских войск», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что один из американских чиновников считает, что Россия якобы перебросила к границе с Украиной в последние дни около четырех тыс. военнослужащих. Кроме того, указывается, что конфликт на юго-востоке страны усилился в последние дни.

При этом, по словам экс-командующего армией США в Европе генерала-лейтенанта Фредерика Б. Ходжеса, якобы имеющийся рост российского контингента у границы с Украиной и появившиеся сообщения о нарушении перемирия между Киевом с одной стороны, и ДНР с ЛНР с другой, говорят о том, что «Кремль испытывает новую администрацию Белого дома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР.