Москва, , 14:38 — REGNUM Хорошие шансы на победу в турнире претендентов имеет российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Об этом 31 марта заявил российский гроссмейстер, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин.

«Ян в последнее время набрал хорошую форму, делит лидерство в турнире претендентов на данный момент, у него хорошие шансы на итоговую победу», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. В марте 2020 года он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Участники сыграли все партии первого круга. Лидерство в турнирной таблице делят Непомнящий и французский шахматист Максим Вашье-Лаграв, у которых по 4,5 очка. Далее идут Грищук, американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и китаец Ван Хао, набравшие по 3,5 очка.

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