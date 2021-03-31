Берлин, 31 марта, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В сети появились «шпионские» фотографии с испытаний закамуфлированного прототипа пассажирского минивэна Volkswagen T7 нового поколения. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Volkswagen T7

Неизвестно, где проходит тестирование будущей новинки немецкой компании. Судя по снимкам, модель получила полностью серийные панели кузова и серийную головную оптику, поэтому официальная премьера авто, видимо, пройдёт совсем скоро.

Скорее всего новый T7 будет изготовлен на «тележке» MQB, которую уже получил Volkswagen Caddy. Эта платформа позволит оснастить коммерческий автомобиль современными технологиями.

Ожидается, что под капотом грузовой модификации модели будет стоять двухлитровый дизельный мотор TDI. Пассажирская версия получит плагин-гибридный «движок» производительностью 242 л. с. (400 Нм).

Ранее стало известно, что компания Volkswagen выведет на рынок Соединённых Штатов пассажирский электрический фургон ID. Buzz в 2023 году. На американском авторынке новинка будет доступна только в пассажирской версии с длинной колесной базой.

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