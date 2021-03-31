Москва, , 14:26 — REGNUM Трёхсторонняя комиссия оказала огромную помощь правительству в разработке антикризисных мер поддержки в 2020 году. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством РФ.

«Хотел бы отметить ту содержательную помощь, которую во время эпидемии оказывала правительству российская трёхсторонняя комиссия, имею в виду участие в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий, наиболее пострадавших отраслей экономики в целом», — заявил Путин.

«Безусловно, и руководители профсоюзов, и представители бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей много сделали лично для сохранения трудовых коллективов. Это была самая главная задача. Сделали много для оказания помощи гражданам и медицинским работникам — всем вам за это действительно огромное спасибо», — указал он.