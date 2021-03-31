Париж, , 14:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры с Москвой о потенциальном использовании вакцины «Спутник V» российского производства, сообщает 31 марта со ссылкой на заявления пресс-служб европейская версия издания Politico.

По информации пресс-службы Елисейского дворца, в ходе совместной видеоконференции, которая состоялась 30 марта, лидеры Франции и ФРГ обсудили с президентом России Владимиром Путиным «возможное сотрудничество по вакцинам, в зависимости от прогресса в обзоре вакцины «Спутник V», который в настоящее время проводится в Европейском агентстве по лекарственным средствам».

"Этот обзор будет основан на тех же стандартах, которые EMA применяет к каждой вакцине», — добавили в пресс-службе.

Российская вакцина вызвала подозрение европейских лидеров, в том числе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в феврале призвала Россию объяснить, почему она предлагает экспортировать миллионы доз, в то время как она отстает по масштабам вакцинации.

Однако на фоне дефицита вакцин процесс вакцинации замедлился и в ЕС, в связи с чем некоторые страны стали обращаться к Москве за поставки недостающих препаратов. Накануне, 30 марта, власти Австрии заявили о том, что ведут переговоры о закупке 1 миллиона доз «Спутник V» в России. Венгрия и Словакия начали получать дозы вакцины, не дожидаясь одобрения EMA.