Москва, , 14:13 — REGNUM Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции России.

За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов последует наказание в виде до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

При этом если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета — до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.

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