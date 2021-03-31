Москва, 31 марта, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу со своим коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем, начальники генеральных штабов двух стран обсудили вопросы обороны Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Kremlin.ru Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач… Я рад очередной возможности обсудить вопросы нашего взаимодействия в военной сфере, которое мы поддерживаем на очень высоком уровне, благодаря регулярным и доверительным контактам наших верховных главнокомандующих», — заявил Герасимов.

Герасимов добавил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, функционирует единая региональной система ПВО Белоруссии и России, а готовность вооружённых сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021»

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», — пояснил генерал Герасимов