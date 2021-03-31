Москва, , 13:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал прекратить возню вокруг магазина «Елисеевский» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Магазин-гастроном «Елисеевский» Adam Baker

«Прекратите возню вокруг магазина «Елисеевский». Дайте ему статус «дореволюционный», пусть он снова станет лучшим магазином в нашей стране — эталоном, выставкой, музеем», — предложил Жириновский.

Парламентарий одновременно предложил назначить директором актёра Сергея Маковецкого.

«Город Москва должен им владеть. Это легендарный магазин для москвичей и гостей столицы. Чтобы все могли увидеть, как хорошо жилось в царской России, и как хорошо жилось в советские времена, если ты мог зайти к директору магазина с черного хода», — рассуждает парламентарий.

Магазин «Елисеевский» закрывается 11 апреля 2021 года.