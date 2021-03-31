Рим, , 13:49 — REGNUM Из Италии высылаются два российских дипломата, якобы замешанных в шпионаже. Об этом написал глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что посол России в Италии Сергей Разов получил протест итальянского правительства. Посла также предупредили о высылке двух дипломатов. Луиджи Ди Майо поблагодарил спецслужбы за работу.

Ранее, 31 марта, посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии после задержания российского дипломата. Он подозревается в шпионаже в пользу России.

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