Мытищи, Московская область, , 13:45 — REGNUM Пенсионер Владимир Барданов, устроивший стрельбу в Подмосковье, не хотел никого убивать, сообщил его сын Александр. Комментарий опубликовал телеграм-канал Life Shot.

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«Представляете, сколько он кинул гранат, всего. Он же никого не убил. Значит, он не хотел никого убить», — сказал он.

Сын рассказал, что выпивает, а отец этого не одобрял, поскольку был набожным человеком, поэтому они находились «в контрах».

Как сообщало ИА REGNUM, частный зоопарк на участке Владимира Барданова был организован для съёмок фильмов. Особняк вместе с животными иногда сдавался в аренду.

30 марта в посёлке Вешки городского округа Мытищи Московской области пенсионер Владимир Барданов открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, пришедших к нему домой для проведения опроса в рамках расследования уголовного дела. Мужчина забаррикадировался в своём особняке и держал оборону.