Москва, , 13:45 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко разделяет негативное отношение граждан РФ по отношению к песне «Русская женщина», которую представит Манижа на Евровидении, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Запросите у «Первого канала», как проходит процедура голосования (за песню, которую представит Россия на конкурсе), странно все как-то проходит», — дала поручение Матвиенко сенатору Елене Афанасьевой.

Обыкновенные граждане РФ возмущены названием песни «Русская женщина», заявила Афанасьева.

«Надо подумать, чтобы сменить название песни, это хулиганство, какая-то недалекость, — отметила сенатор. — Причем тут русские женщины?».

Она предложила использовать в песне слово «недозрелая», а не русская.

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