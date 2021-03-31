Москва, , 13:38 — REGNUM Тезисы в докладах Государственного департамента США о соблюдении прав человека из года в год повторяются. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Документ этот с постоянной регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы фактически ежегодно», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, острота «этих фраз то повышается, то снижается» в зависимости от того периода, в котором находятся российско-американские двусторонние отношения.

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При этом в администрации президента РФ не согласны с обвинениями, выдвинутыми в докладе Госдепом США, о существенных нарушениях прав человека в России.

«Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей Соединённых Штатов привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека по всему миру. Для этого планируется задействовать все инструменты американской дипломатии.

В качестве примера госсекретарь привёл «геноцид» уйгуров в Китае, а также применение насилия к протестующим в Белоруссии. Не обошли в этом вопросе и Россию. В докладе Госдепа говорится о наличии «существенных проблем с обеспечением прав человека» в РФ. Так, упоминаются «незаконные задержания», «опасные для жизни условия содержания в тюрьмах», «серьёзные ограничения на участие в политических процессах», «внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств», атаки на оппозиционных политиков, журналистов и ведущих борьбу с коррупцией.