Мытищи, Московская область, , 12:58 — REGNUM Пенсионер Владимир Барданов, открывший стрельбу в сотрудников правоохранительных органов, строил на участке бункер, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Свидетели рассказали, что в последние месяцы пенсионер «вёл себя не совсем адекватно».

«Где-то полгода назад он начал строить себе бункер и запасаться продуктами питания. Позже он приказал дочери приехать к нему в особняк с зятем и двумя детьми четырёх и восьми лет. Он начал их третировать и даже угрожать оружием», — цитирует агентство слова собеседника.

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При этом на своём участке Барданов ранее открывал стрельбу, в том числе из автоматического оружия.

Пенсионер не состоял на учёте у психиатра и за помощью к нему не обращался. Повлиять на психическое состояние могло и известие о возбуждении уголовного дела, поступившее к нему за неделю до перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, после ликвидации пожара в частном доме в подмосковном посёлке Новые Вешки близ Мытищ, где накануне 61-летний Владимир Барданов открыл огонь по силовикам, нашли большой склад оружия и боеприпасов.

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