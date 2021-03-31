Мытищи, Московская область, , 12:47 — REGNUM Частный зоопарк на участке Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье, был организован для съёмок фильмов, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник рассказал, что животные в перестрелке не пострадали и позже будет решена их дальнейшая судьба.

«Барданов время от времени сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком, устроенным им для съемок фильмов», — цитирует агентство слова собеседника.

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Он рассказал, что на участке пенсионера содержались медведь, кабан, два тигра, пума и другие животные. Изъятие животных запланировано на 1 апреля, пока сотрудники правоохранительных органов заняты описью оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионер Владимир Барданов, который забаррикадировался в своём коттедже в посёлке Вешки недалеко от Мытищ, сам поджёг свой дом.