Москва, , 12:39 — REGNUM Новым треком четвертого конкурса «Лидеры России» станет специализация «Культура». Ее цель — выявить наиболее перспективные кадры в сферах культуры, искусства и образования. Требования к участникам этого трека: высшее образование, возраст до 55 лет и наличие управленческого опыта не менее двух лет.

«В России действуют почти три тысячи музеев, а общее количество музейных предметов — свыше 91 млн. Творческий человек по-особенному чувствует окружающий мир. Именно поэтому сегодня велик запрос на формирование резерва образованных ответственных лидеров, умеющих уловить тонкую грань между творчеством и управленческими функциями. Такой лидер должен понимать, как связать традиционные ценности и инновации», - отметила министр культуры РФ, куратор трека «Культура» конкурса «Лидеры России» Ольга Любимова.

Наставниками трека «Культура» станут ведущие управленцы России в области культуры и искусства: председатель правления Творческо-производственного объединения «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак и многие другие.

Поддержали запуск трека «Культура» выдающиеся деятели культуры и искусства России.

«Я бы очень хотел, чтобы человек, который в итоге будет выбран, это был действительно достойный человек, чтобы через 20−30 лет не было бы за него стыдно», — обратил внимание народный артист РФ, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, премьер Большого театра в 1992—2013 годах Николай Цискаридзе.

«Я считаю, что, если какой-либо конкурс подразумевает найти талантливых людей не в Москве и Петербурге, а именно из регионов, я обеими руками «за». Потому что я этим занимаюсь 20 лет», — отметил пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

«Нам нужны лидеры. Нам нужны люди, которые будут вести за собой вперёд страну. Которые видят, может быть, дальше, знают больше. У которых есть талант. И этих людей надо обязательно поддержать и найти», — подчеркнул саксофонист, композитор, народный артист РФ Игорь Бутман.

«Для меня лидер — это человек, который является экспертом в своей профессии, но, помимо этого, у него есть ответственность. А она может быть социальная, общественная, образовательная. И, говоря о людях, которых я считаю лидерами России в российской киноиндустрии, — это те люди, которые вот как раз в себе это совмещают», — прокомментировал режиссёр, продюсер, актёр Федор Бондарчук.

«Такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни. Надо им воспользоваться по полной», — заключил народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.