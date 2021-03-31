Душанбе, , 12:37 — REGNUM Нарастить объем инвестиций в деятельность предпринимателей договорились президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Глава внешнеполитического ведомства Индии прибыл в Душанбе для участия в конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс». Собеседники обсудили двусторонние отношения в политической, экономической, торговой, культурной, гуманитарной и других сферах.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и медицине. Глава Таджикистана также поблагодарил Индию за передачу 192 тыс. доз вакцин против коронавируса.

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