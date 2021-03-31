Москва, , 12:30 — REGNUM Предпринимателя Бориса Шпигеля — фигуранта коррупционного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева — экстренно госпитализируют в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщила 31 марта член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

Она рассказала, что поздно вечером 30 марта Шпигеля перевели в СИЗО-4, где ему стало хуже. Утром наблюдатели посетили бизнесмена в изоляторе, и он пожаловался им на состояние здоровья.

«Сейчас его экстренно перевозят в больницу «Матросской Тишины», — сказала Дружинина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 68-летнего бизнесмена, экс-сенатора и главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля обвиняют в даче взятки Белозерцеву. Ранее ему стало плохо на судебном заседании, из здания Шпигеля вынесли на носилках.

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